Antalya'da bir semt pazarından 10 TL’ye 2 adet ruj alan kişi pazarcı tarafından dövüldü
Antalya Altınova Sinan Mahallesi’nde kurulan semt pazarından 10 TL’ye 2 adet ruj alan Derya Tilki (19), pazarcı Ertunç C. ve Ayşe B. tarafından saldırıya uğradığını, çıkan arbedede ablası Remziye Esen’in de (28) feci şekilde dövüldüğünü iddia ederek şikâyette bulundu.
Tilki olayı şöyle anlattı: “Rujları aldıktan sonra geri dönüp satıcıya değiştirmek istediğimi söyledim. Satıcı rujların kullanılmış olduğunu iddia etti. Ertunç C. bana ve ablama hakaret etmeye başladı. Tartışma büyüyünce Ertunç C. ve Ayşe B. bize saldırdı.”
Pazardaki diğer esnaflar tarafından kurtarıldıklarını dile getiren Tilki, “10 TL’lik ruj için dakikalarca dayak yedik, yerlerde tekmelendik” diye konuştu.
(Hürriyet)
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