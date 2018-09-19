Antalya'da bir semt pazarından 10 TL’ye 2 adet ruj alan kişi pazarcı tarafından dövüldü

Tilki olayı şöyle anlattı: “Rujları aldıktan sonra geri dönüp satıcıya değiştirmek istediğimi söyledim. Satıcı rujların kullanılmış olduğunu iddia etti. Ertunç C. bana ve ablama hakaret etmeye başladı. Tartışma büyüyünce Ertunç C. ve Ayşe B. bize saldırdı.”

Pazardaki diğer esnaflar tarafından kurtarıldıklarını dile getiren Tilki, “10 TL’lik ruj için dakikalarca dayak yedik, yerlerde tekmelendik” diye konuştu.

(Hürriyet)