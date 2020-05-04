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Yaşam

Antalya'da kamyon, 3 metrelik alt geçit girişinde sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 metre yükseklikteki alt geçit girişine sıkışan kapalı kasa kamyon, sürücünün çabasıyla 1 saatte kurtarıldı.

DHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:05 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:08
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Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde, şelale yönünden şehir merkezine giden Yusuf Dündar'ın kullandığı 34 GH 5592 plakalı gıda yüklü kapalı kasa kamyon, Zeynel Şenol Köprü girişindeki alt geçidin tavanına çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle 3 metre yüksekliğindeki geçitte sıkışan kamyon, sürücünün çabası sonucu 1 saatte kurtarıldı. Kamyonun üst bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Bölgeye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin yaptığı ölçümde, alt geçit yüksekliğinin 3 metre, kamyon yüksekliğinin ise 3 metre 45 santim olduğu belirlendi.

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