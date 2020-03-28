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Yaşam

Antalya'da yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ile geçirildi

Antalya'da polisin yaptığı iki ayrı operasyonda çok sayıda izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ile dezenfektan ve 6 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA28 Mart 2020 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 00:48
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine karşılık kullanılan tıbbi maske, dezenfektan gibi ürünleri merdiven altı tabir edilen yerlerde tamamen sağlıksız şekilde üreterek piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon yapıldı. Son bir hafta içinde 6 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda 42 bin 620 adet izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske, 45 bin 700 metre maske yapımında kullanılmak üzere olan kumaş, 13 adet maske imalatında kullanılan dikim ve kesim makineleri, 500 litre sağlıksız koşullarda imal edilen dezenfektan, 372 litre antibakteriyel solüsyon jel, 419 adet cinsel içerikli ürün (Macun) ile 11 litre sahte yapılmış şişelenmeye hazır vaziyette içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “TCK-186” ve “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

6 BİN 900 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Yine Antalya’da kaçak akaryakıtı piyasaya sürmeye çalışan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda ise 6 bin 900 litre kaçak akaryakıt ile 21 adet kaçak akaryakıtların bulunduğu plastik tank ele geçirildi. Şüpheliler tarafından kaçak akaryakıtın sevkinde kullanılan 2 araca da el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “5607 Sayılı Kanun’na Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. 

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