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Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın annesinden duygusal paylaşım

Antalya'nın Kemer ilçesinde ocak ayındaki hortumda kaybolan Kader Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafları ile 'Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz?' notunu paylaştı.

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Kemer ilçesinde 24 Ocak'taki hortumda içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Akkın, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaşan acılı anne Akkın, fotoğrafların altına şu notu yazdı: "Buse'm annem bugün Orhancığına gittim, ilaçlarımı yazdırdım. Ben senin yerine 'Orhan amca ben geldim' diyorum. Gel artık be kızım, Orhan amcanı görme zamanın gelmedi mi? 'Ben Orhancığımı görmeden, bana ilaç yazmadan gidemem' diyen kız nerede? 'Bana başkasının yazdığı ilaçların faydası olmuyor' diyen kız nerede? Orhan amcan bana dedi ki 'Yürüyeceksin ama çarşıda yürüyeceksin ona bakacaksın, buna bakacaksın, değişikliklere bakacaksın, değişiklikleri aklında tutacaksın.' Ben nasıl yürürüm çarşıda sensiz, ben çarşıya nasıl giderim sensiz?"

Kemer ilçesindeki hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamamıştı.

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