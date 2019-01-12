AÖF harf notu hesaplama nasıl yapılır? 2019 AÖF ders geçme notu kaç, çan eğrisi var mı? AÖF ara ve dönem sonu not ortalaması hesaplaması nasıl yapılıyor? AÖF sınav harf notu şartlı koşullu geçme nedir 2019 AÖF sınavı ders geçme notu kaçtır? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AÖF Başarı değerlendirmesi nasıl? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. AÖF sınav sonrası puan hesaplamalarını yapan öğrenciler için merak edilen tüm konu başlıklarına bu haberimizde üzerinden ulaşabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kredili sisteme geçilmesi, 2018 -2019 AÖF güç dönemi sınavında 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda geçtiğimiz sınavda malesef düşüş oldu. Ancak açık öğretim öğrencilerinie kredili sistemde çan eğrisi olacağını da hatırlatalım. AÖF ara sınavdan aldığınız nota göre dönem sonu sınavından kaç almanız gerektiğini, ara sınav ve dönem sonu notunuza göre harf notu karşılığının ne olacağına ilişkin detayları bu haberimizde derledik. AÖF ders geçme notu kaç, çan eğrisi ve puan hesaplamaları ile ilgili detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz...

AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TILAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TILAYINIZ

Aşağıdaki hesaplama programı geneldir. Her ders için çan eğrisi farklı olduğu için hesaplamada çan eğrisi kullanılmamıştır. Bu nedenle öğrenci sayfanızdan farklı harf notu görebilirsiniz.



Açıköğretimde geçme notu 30‘dur. Aşağıdaki tabloda notlarınızı hesapladığınızda başarı notunuz 30’un altında ise her şekilde o dersten kalırsınız. DD, DC veya CD ise genel not ortalamanız 2.00’ın üzerinde ise o dersleri geçer, 2.00’ın altında ise kalırsınız. Sistem 2.00’ın altında olduğunuz duruma göre kalıp geçtiğinizi söylemektedir.

AÖF NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir. AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için; 1- FF dersinin olmaması, 2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, 3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

1- FF dersinin olmaması, 2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması, 3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF DERS GEÇME KALMA NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF HARF NOTLARI

Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma:Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0′ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0′ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

DD,DC,CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi ( 2.dönem ) sonunda Genel Not Ortalamanızı ( GNO ) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer GNO’yu 2.0’dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalmış olursunuz. FF gelen derslerden direk kalıyorsunuz. Bu FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görüyorsunuz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz.

Sizden dönemlik olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenecektir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamış iseniz size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalamasının en az 2.0’a çıkarmanız istenecektir. Eğer bu durumu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.

3 DERS SINAVI NEDİR?

AÖF öğrencileri son sınıfta 3 dersten kalmışlarsa 3 ders sınavına girip mezun olabilecekler. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, tek ders sınavlarının bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof. Dr. Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır.

ÇAN EĞRİSİNDE NOT HESAPLAMA

Çan eğrisinde de not hesaplama neredeyse normal hesaplama gibidir. Sadece harf notları herkesin ortalamasına göre belirlenir.

Türkçe ( 7 Kredi )

Matematik ( 3 kredi )

Ortalamayı bulmak için ara sınav notunun %30’u ile Final’in %70’i alınarak toplanıyor.

Kredili Bölümlerin Çan Eğrisi ile Not Hesaplaması:

Öncelikle hesaplamamıza 7 kredilik Türkçe dersi ile başlayalım. Bu dersin Arasınavından 45 ve Final sınavından 40 almış olalım.

Dersin ortalaması: 45 x 0,3 + 40 x 0,7 = 41,5 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz DC harf notu atandığını varsayalım. DC harf notunun değeri 1,30‘dur. (Yukarıdaki tablodan baktık)

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 7 kredi ) 7 x 1,30 = 9,1

7 kredilik türkçe dersinin etkisini 9,1 olarak hesapladık. Türkçe dersi için hesaplamalar sona erdi.

Daha sonra 3 kredilik Matematik dersini ele alalım. Matematik arasınav notumuz 60, final notumuz 57 olsun.

Dersin ortalaması: 60 x 0,3 + 57 x 0,7 = 57,9 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz CB harf notu atandığını varsayalım. CB harf notunun değeri ise 2,30‘dur.

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 3 kredi ) 3 x 2,30 = 6,9

3 kredilik türkçe dersinin etkisini 6,9 olarak hesapladık. Görüldüğü gibi matematik notu daha yüksek olmasına rağmen etkisi Türkçeye göre daha azdır.

Genel Ortalama: Bu dönemde sadece 2 ders aldığımızı (Türkçe ve Matematik ) varsaymıştık. Bu iki dersin toplam kredisi 7+3 = 10 ‘dur. Toplam değeri ise 9,1 + 6,9 = 16 ‘dır. Bu toplam değer, toplam krediye bölünerek genel ortalamamız bulunur. 16/10 = 1,6

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?



Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.



Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir. Cevaplar değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir. Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararınadır. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ NASIL YAPILIR



Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.



Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.



BAŞARI NOTU NEDİR?



Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.



Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.



Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.



Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.



Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.

AÖF'TE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



AÖF ders sistemi iki farklı döneme ayrılıyor bir yıl içerisinde. İlk yıl birinci dönemde kalınan ders ancak ikinci yılın ilk döneminde alınabiliyor. Aynı şekilde ikinci dönem kalınan bir ders için bir sene sonraki ikinci dönemi beklemek gerekiyor. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Yani bundan sonrası için AÖF'te sınav takvimi senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.



1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)



ARA VE FİNAL SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?



Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir. Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.



AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?



Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.



Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.



Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.



Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.



Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.



Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

AÖF’TE YENİ DÖNEM



AÖF sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirsizliğini korurken Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinde AÖF’de yeni dönem duyurusu geldi. Yapılan duyuruya göre; yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle AÖF sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2018/2019 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır.” dedi.