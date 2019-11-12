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Apple'dan cep telefonundaki sistem hatasını bildiren öğrenciye teşekkür

Bursa'da, Apple iPhone marka cep telefonunda yaşadığı sistem hatasını firmaya bildiren 17 yaşındaki Oğuz Akçay, firma tarafından 100 liralık alışveriş hakkı ile ödüllendirildi.

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Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik elektronik bölümünde eğitim alan Akçay, telefonda arkadaşıyla konuşurken video çekmek istedi.

Video kaydı sırasında konuşma devam ederken ekran görüntüsü donan Akçay'ın telefonunda, siyah ekran belirdi ve ekranda markanın logosu çıktı. Akçay, durumu firmaya e-posta yoluyla bildirdi.

Bir süre sonra firmadan bir teşekkür e-postası alan Akçay'ın Apple bakiyesine 100 lira yüklendi.

Akçay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önce bu durumun, benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Daha sonra aynı durumu farklı telefonlarda denedim ve yine aynı hatayla karşılaştım. Böylelikle durumu firmaya anlattım." dedi.

Yazılım ve kodlamaya merakı olduğunu belirten Akçay, firmanın birkaç gün sonra kendisine bir teşekkür e-postası gönderdiğini ifade etti.

Firmadan gelen e-postada, "Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak size sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.2) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Sizin için bir de ufak sürpriz hazırladık. Apple bakiyenize 100 lira yükledik. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle." denildi.

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