15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 yılında demokrasi zaferini kutlamak ve şehitleri anmak için meydanlara inen Bursalılar araçlarıyla konvoy yaparak uzun kuyruklar oluşturdu. Aracıyla zafer turu atan bir Bursalı vatandaş ise su borularından yaptığı S 400 maketini aracının üzerine bağlayarak Bursa caddelerinde tur attı. Boruların üzerine S 400 yazan aracı gören vatandaşlar o anın fotoğrafını çekmek için yarıştı. Maket S 400'leri Türk bayraklarıyla da süsleyen vatandaş uzun süre Bursa sokaklarında tur attı.