İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2020 Cuma / 26 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8308
  • EURO
    9,4982
  • ALTIN
    463.041
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle damadını öldürdü
Yaşam

'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle damadını öldürdü

'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü.

DHA11 Aralık 2020 Cuma 21:38 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 21:38
ABONE OL

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, H.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı damadı Cemil Demireller'e tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili H.D. ile oğlu M.D. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran köyünde meydana geldi. Cemil Demireller, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınbabası H.D. ve kayınbiraderi M.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla damadı Demireller'i vurdu. Demireller kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemil Demireller’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demireller'in cesedi otopsi için Kilis Devlet Hastanesi Adlı Tıp Şube Müdürlüğü’ne kaldırıldı.

H.D. ile oğlu M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.