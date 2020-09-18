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Yaşam

Ardahan'da iki ayrı kaza: 3 yaralı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

IHA18 Eylül 2020 Cuma 00:18 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 00:18
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Ardahan’ın Çıldır ilçesi ile Kars’ın Arpaçay ilçesi arasındaki karayolunun 5. kilometresinde Ramazan Adsız idaresindeki işlenmemiş yakıt taşıyan 73 SZ 113 plakalı tanker devrildi. Olayda, Ramazan Adsız yaralandı.

Çıldır ilçenin Kurtkale bölgesinde ise Kahraman Taştekin’in kullandığı ATV Motoru devrildi. Kazada, Taştekin ile eşi Medine Taştekin yaralandı. Meydana gelen her iki kazada yaralananlar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tankerdeki yakıtın çevreye dağılmaması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çalışma başlatıldı.

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