Arkadaş katiline 18 yıl hapis cezası verildi

Olay, 3 Eylül 2016 da merkez Selçuklu İlçesi Selaaddin Eyyubi Mahallesi Yükselen mevkisindeki dağlık arazide eşiyle birlikte gezintiye çıkan Cengiz E., yoldan yaklaşık 10 metre aşağıda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Cengiz E., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Kozan olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin büyük bir bölümünün çürüdüğü ve yüzünde darp izlerinin olduğu görüldü. 3 ya da 4 günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden araç ruhsatı, saat, cüzdan ve bir miktar para çıktı. Otopsi işlemlerinde Kozan´ın başına tabancayla tek el ateş edilerek öldürülmüş olduğu anlaşıldı.

ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yasin Kozan´ın 15 arkadaşıyla görüşerek ifadelerine başvurdu. Polis, Kozan´ın arkadaşı Gökhan Yardım ile birlikte sahte fatura düzenleyerek, bazı kişilere bankalardan kredi çekebilme olanağı sağladığını saptadı. Kozan´ın daha önce Gökhan Yardım ile İzmir´e gidip bir kişiyi dolandırdığını, oradan da Antalya´ya tatile gittiğini belirledi. Ekipler, Yardım'ı Konya'da kiraladığı evinde gözaltına aldı. Sorguya alınan Gökhan Yardım, cinayeti itiraf ederek şunları anlattı:

"Yasin, naylon fatura işi yapıyordu. Bankalardan kredi çekemeyen işyeri sahipleri, onu bulup sahte fatura istiyordu. O da faturayı hazırlayıp krediyi çektiriyordu. 25 Ağustos´ta İzmir´e birlikte gittik. Burada bir iş adamına kredi çekecektik. Yasin naylon fatura hazırladı ve işadamının bankadan 300 bin lira çekmesini sağladı. Parayı da adamı kandırıp elinden aldı. Sonra biz Antalya´da bir otele giderek bir süre tatil yaptık. Yasin internette gördüğü otomobili 47 bin liraya satın aldı. Konya´ya döndükten sonra her gün bir barda 6- 7 bin lira harcıyorduk. Bana düşen 140 bin lirayı Almanya´daki eşime gönderdim.''

'TABANCAYI KURUSIKI SANIYORDUM'

Yasin Kozan'ı, nasıl öldürdüğünü de anlatan Gökhan Y. sözlerini şöyle sürdürdü:

''31 Ağustos´ta dağlık araziye alkol almaya gittik. Burada ben Yasin´e Almanya´ya eşimin yanına gideceğimi söyledim. O da alkolün etkisiyle bir eline tabancasını bir eline de poşetteki paraları alarak 'Gidemezsin. Bırakmam seni' diyerek beni uçuruma ittirdi. Bir süre yuvarlandım. Yanına gittim. Elindeki tabancayı alıp başına vurdum. Tabanca ateş aldı ve kan kaybetmeye başladı. Ben tabancayı kurusıkı sanıyordum. Yasin´i uçuruma yuvarladıktan sonra oradan ayrıldım. Antalya´da aldığımız otomobili satıp 45 bin liraya başka bir otomobil aldım. Almanya´ya eşimin yanına gidecektim vize bekliyordum."

BEN BU ZAMANA KADAR ELİME SİLAH ALMADIM

Polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökhan Yardım için Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Yardım, avukatı ve yakınları katıldı. Gökhan Yardım son sözlerinde, "Benim için yağma suçu işlediğim söylendi. Ben böyle birşey yapmadım. Bu onur kırıcı bir durum. Benim maddi durumum oldukça iyi. Yıl boyunca elime yüklü miktarlarda para geçiyor. Böyle bir şeye asla yeltenmem. Benim sicilim tertemiz. Ben bugüne kadar elime silah bile almadım. Yasin bana silah çekip 'seni öldürüceğim' dedi. Size böyle söyleyen birine ister istemez karşılık verirsiniz. Boğuşma esnasında silah elime geçti. Silah bir anda ateş aldı. İlk kez orada silahın ateş aldıktan sonra bir insana nasıl zarar vebileceğini gördüm. Benim bunun gibi adamlarla işim olmaz. Zaten kendisiyle de olaydan 1,5 ay kadar önce tanıştım. Pişmanım"dedi.

MAHKEME, SAVCININ MÜTAALASINA KATILMADI

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı mütaalasını verdi. Mütaalada Gökhan Yardım hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından ceza verilmesi istendi. Bu duruma Yardım'ın avukatı itiraz etti. Sanık ve avukatının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Cumhuriyet Savcısının mütaalasına katılmayarak Gökhan Yardım'ın yağma suçundan beraatine, tasarlayarak adam öldürme değil, kasten adam öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.