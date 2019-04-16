Arkadaşının evinde ölü bulunan Burcu Saraçoğlu'nun ölümünde ameliyat şüphesi

İzmir Karşıyaka'da yakın arkadaşının evinde yaşamını yitirmiş halde bulunan üç çocuk annesi 40 yaşındaki Burcu Saraçoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya çalışılırken önemli bir bilgi ortaya çıktı. 3 yıl önce eşinden boşanan Saraçoğlu'nun, 135 kiloya kadar çıktığı ve mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi. Öte yandan ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen Saraçoğlu'nun bir süre alkol tedavisi gördüğü bildirildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, ameliyat sonrası 65 kiloya kadar düşen Saraçoğlu'nun bu ameliyattan sonra alkol almaya devam ettiği için ölmüş olabileceği şüphesi oluştu. Kesin sonuç otopsi ile ortaya çıkacak. Karşıyaka Yeni Çamlık Nur Aktaş Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası genç kadının Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SALNUR: TAKİP EDİYORUZ

Mide ameliyatının kolay bir ameliyat olmadığını belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, "Bu tür ameliyatlar artık Sağlık Bakanlığı tarafından düzenleme altına aldı. Artık obezite merkezlerinde uzmanların onayı olmadan kamu ve özel hastanelerde bu tür ameliyatlar yapılamıyor. Burcu Saraçoğlu'nun ölümü ile ilgili biz de otopsi sonucunu takip ediyoruz. Bu tür zor ameliyatlar sonrası hastaların sıkı takip ve kontrol altında tutulması gerektiği gibi hastanın da verilen kısıtlı yiyeceklere ve uygğun yemeklere uyması gerekiyor. Aşırı derecede alkol almaması gerekiyor. Burcu Saraçoğlu isimli hanımefendinin ölümüne çok üzüldük. Burada da komplikasyon mu yoksa başka bir sebepten dolayı mı ya da yaşadığı bu ameliyatın tetiklediği bir şeyle mi öldüğünü araştıracağız" dedi.