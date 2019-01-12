Asırlık halılara dijital hafıza

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, çoğunluğu fabrikanın kuruluşu olan 1843 ve sonraki yıllardan kalma 500’ü Hereke halısı olmak üzere 700 desen, tasnif edilip korunması amacıyla dijital ortama aktarılıyor. Çoğunluğu fabrikanın kuruluşu olan 1843 ve sonraki yıllardan kalma desenler, tasnif işlemlerinin ardından korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla dijital ortama aktarıldı.

BİR MİLYON DESEN

Hereke halı desenlerinin ilk dönemlerde saray ressamları tarafından resmedildiğini belirten Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası Müdürü Emine Günaydın “Motiflere bakıldığında Hereke halı desenlerinden yaprak ve çiçek motifleri kullanılmıştır. Bunlar daha çok hançer yapraklar, gül, sümbül, lale ve karanfilden oluşmaktadır. Desen arşivimizdeki ürünlerin yüzde 80’ini dijital ortama aktarmış bulunuyoruz. Bunu tamamen el boyaması olan desen ve motiflerin deforme olmasını engellemek adına yapıyoruz” dedi. Çalışmalar kapsamında paftalar şeklinde bulunan 1 milyon desen parçası, atölyeye serilerek tek tek tasnif edilip birleştirildi. Daha sonra dijital ortama aktarımı sağlanan desenler korumaya alınıyor. Dijital ortamdan çıktısı alınan desenler, dokuyucuya verilerek yapılan halıya işlenmesi sağlanıp günümüze aktarılıyor.