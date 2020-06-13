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Yaşam

Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde asker uğurlamasına katılan aynı aileden 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkması sonrasında, uğurlamaya katılan yakınlarının da aralarında olduğu 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

IHA13 Haziran 2020 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 19:39
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Olay Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük çoğunluğu yakın akraba olan Elmacık Dereyolu Sokak’ta 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarına gitti. Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. Bariyer çekilerek giriş çıkışları kapanan sokakta 14 gün karantina kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dilovası Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

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