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Yaşam

Askerlik tecil ettirme e devlet işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecil için gerekli belgeler neler?

Askerlik tecil ettirme e devlet işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecil için gerekli belgeler neler? gibi soruların yantıları tüm askerlik işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tecil kelimesi erteleme manasında kullanılıyor. Askere gitmeye olan engel durumlar tecil sebepleri arasında bulunuyor. Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebiliyorlar. Askerlik tecil ettirme işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

10 Mart 2020 Salı  10:46 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:46

Askerlik tecil ettirme e devlet işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecil için gerekli belgeler neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebiliyorlar. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir. Askerlik tecil ettirme işlemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK TECİL ETTİRME E DEVLET İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebiliyorlar.

E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME BAŞVURU EKRANI

Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Askerlik tecil ettirme e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Tecil işlemleri için aile hekimi onayının ardından, ilgili askerlik şubesinin de onay vermesi üzerine tecil işlemi gerçekleştirilmiş olur. Yine e-devlet üzerinden tecil işlemleri sorgulanabilmektedir. Askerlik tecil şartları sağlandığı takdirde, askerlik şubelerine gitmeden tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayan kişiler PTT şubelerinden e-devlet şifrelerini temin edebilirler.

ASKERLİK TECİL İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Askerlik şubesinde doldurulacak formun yanı sıra giderken götürülmesi gereken belgeler şunlardır:

*Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

*Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

*Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

*Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

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