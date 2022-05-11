Ata Demirer 50 kilo vererek iğne ipliğe döndü! 3 besinden uzak durarak başardı

Oyuncu, senarist ve komedyen Ata Demirer son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekti. Mide ameliyatı olmadan, diyet yaparak tam 50 kilo veren ünlü oyuncunun ise uyguladığı beslenme listesi merak ediliyor. 3 besinden kesinlikle uzak duran Ata Demirer'in diyet listesinin sırrı şu şekilde...

ATA DEMİRER'İN UZAK DURDUĞU BESİNLER

Ünlü oyuncu diyet yaparken sebze ağırlıklı beslendi. Abur cubur, tatlı ve şekerli içecekleri tamamen kesen Ata Demirer düzenli beslenme ile 50 kilo vermeyi başardı. Fast food tarzı beslenmeden de uzak duran sanatçı, pizza ve hamburgere mesafe koydu. Beslenme tarzını tamamen değiştiren Ata Demirer, gazlı içecekleri dolabından tamamen çıkardı. Ünlü sanatçı alkol ve sigara kullanmadı. Açlık hissini meyve ve yoğurt gibi ara öğünlerle bastırdı. Yeşillik tüketmeye ağırlık verdi.

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