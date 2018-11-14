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Ataşehir'de otomobil bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkisinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, otoyolda Kartal'dan Çamlıca istikametinde  seyreden H.E. idaresindeki 34 JR 5689 plakalı otomobil, Ataşehir mevkisinde  kontrolden çıkarak Yenisahra yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın  etkisiyle bariyerler araca saplandı, sürücü ise otomobilde sıkıştı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve  polis ekipleri sevk edildi.
 
Aracın sürücü koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan H.E, itfaiye  ekiplerince kurtarıldı.
 
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
 
Kaza nedeniyle trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü sağlandığı  yolda ulaşım, kazalı aracın kaldırılmasının ardından ormale döndü.

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