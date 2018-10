Atatürk Arboretumu yeri nerede nasıl gidilir 2018 Arboretum girişi ücretli mi fiyatı ne kadar soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlarımız için detayları bu haberimizde derledik. Atatürk Arboretumu,İstanbul'da doğanın keyfini yaşayabileceğiniz yerlerin başında geliyor. İki binden fazla yerli ve yabancı ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, mevsimden bağımsız olarak büyük bir ilgi görüyor. Binden fazla yerli ve yabancı ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapan Atatürk Arboretum ile ilgili merak edilenler star.com.tr'de. Şehrin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşmak isteyen İstanbulluların kaçış noktası haline gelen Atatürk Arboretumu sonbaharın tüm renkleriyle doğanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor. Kırmızı, yeşil ve sarı renklere bürünen doğanın eşsiz manzarası ile Atatürk Arboretumu Sarıyer'de yer almaktadır. İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Ağaçların içinde yapay göllerin manzarası kartpostallık görüntüler oluştururken gölün üstüne yavaşça hareket eden kuğular ise fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.



Arboretum'da "Dikkat bazı bitkiler zehirlidir" tabelası ile ziyaretçiler uyarılıyor. Yılın her mevsimi farklı manzarasıyla ziyaretçilerine kapılarını açan Atatürk Arboretumuna hafta içi öğrenciler 2 buçuk TL, yetişkinler 7 buçuk TL. Hafta sonu öğrenciler 7 buçuk TL, yetişkinler ise 20 TL'ye girebiliyor. Yetkililerin en büyük isteği ise ziyaretçilerin bir piknik alanına değil canlı ağaç müzesine geldiklerini bilmeleri ve yanlarında yiyecek içecek getirmemeleri. İçeriden hatıra için yaprak veya ağaç dalları dışarı çıkarmak yasak.



Atatürk Arboretumu nerede?



Atatürk Arboretumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde, ağaç ve odunsu bitkilerin sergilendiği geniş alandır. Açık adres: Kemer Mahallesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 34450 Bahçeköy / Sarıyer/Sarıyer/İstanbul



Atatürk Arboretumu giriş ücreti ne kadar?



Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir?



Atatürk Arboretum otobüs ve metro ile ulaşım: Atatürk Arboretumu’na gidişin en zahmetsiz ve kolay yolu Yeni Kapı-Hacı Osman metrosuna binip, son istasyon Hacı Osman’da inmek. Metro son durağında otobüs durağı var. Burada her 15 dakikada bir kalkan 42HM Numaralı Bahçeköy otobüslerine binin. Yaklaşık yirmi dakikalık bir seyahatten sonra Bahçeköy’de inip Kemerburgaz yolundan yaklaşık beş yüz metre kadar yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Atatürk Arboretumu yorumları

Atatürk Arboretumu'nun kendisine turuncu, kırmızı renklerinin ve ağaçları ifade ettiğini söyleyen Üniversite öğrencisi Sultan Işık, "Atatürk Arboretumu en güzel manzarasını görmek için bence bundan 1 ay sonra gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o zaman ağaçların yaprakları tam manasıyla kızarmaya başlıyor ve bir çoğu dökülüyor. Muhteşem bir yer mükemmel huzur buluyorum. Ara sıra gelinip kafa dinlenebilecek bir yer. Şehrin trafiğinden gürültüsünden uzaklaştıran bir yer burası. Gerçekten huzur İstanbul'da varmış dedirten bir yer" şeklinde konuştu.



"Memleketine gitmiş gibi hissedebiliyorsun"



İstanbul'da yeşil alan bulmanın zor olduğunu dile getiren Furkan Ardıç, "Atatürk Arboretumu gayet güzel ve gezilmeye değer bir yerdir. İstanbul'dan bir an uzaklaşmış hissediyorsunuz buraya geldiğiniz zaman. İnsan burada memleketine gitmiş gibi hissedebiliyor. Bir an olsun İstanbul'un trafiğinden o insan yoğunluğundan uzaklaşmış başka bir yerdeymişsiniz gibi hissedebiliyorsunuz. Kuş sesleri, gölde yüzen balıklar kaplumbağalar insanın içini açıyor ferahlatıcı oluyor gerçekten" diyerek sözlerini tamamladı.



"Biz buraya Yozgat'tan geldik"



Gelin ve damat dış çekim için Yozgat'tan İstanbul'daki Atatürk Arboretumu'na gelen Furkan Kocaşahan, " Gelin hanım sayesinde bu mekanı öğrenmiş olduk, sosyal medyadan bir fotoğrafçı ile tanışıp çekimlerimizi burada yaptırmaya karar verdik. Biz buraya Yozgat'tan geldik. Yozgat'ta böyle bir manzara yok bozkırın içerisinde bir yer olduğu için İstanbul'da tanıdıklarımız da vardı buraya gelmişken hem onları görelim hem de düğün fotoğrafımızı çektirelim diye düşündük" ifadelerini kullandı.