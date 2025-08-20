İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Yaşam

Avcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada ortalık karıştı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri dakikalarca süren kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çevredeki bir vatandaş yaşanan o anları hem görüntüledi hem de saniye saniye anlattı.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Avcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada ortalık karıştı
Olay, akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgaya iki tarafın yakınları dahil olunca olay büyüdü. Silahların ateşlendiği iddia edilen kavgayı görev vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Kavga eden taraflardan bazı şahısların polislerle kavgaya tutuştuğu iddia edildi. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerine mukavemet gösteren şahıslara müdahale ettiği anlar yer aldı. Ekiplerin güçlükle yatıştırdığı kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.

"KAVGA DURMAK BİLMİYOR, POLİSLER BİLE FAYDA ETMİYOR"

Kavga başladığı sırada evinde olan bir kadın yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bir yandan yaşananları panikle anlattı. Kavga anlarını evinden görüntüleyen vatandaş, "Silahlar patladı. Bu dördüncü kavga artık durmak bilmiyor. Polisler bile fayda etmiyor" dediği duyuluyor.

