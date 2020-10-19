Avcılar'daki kavgaya ilişkin gözaltı kararı

Avcılar'da, komşular arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yeşilkent Mahallesi Geçici 559. Sokak'ta komşular arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 3 kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Mesut Ö. (29), Cemal Ö. (21) ve Murat Ö'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Ayrıca olayın iki aile arasında geçmişten kaynaklı husumet nedeniyle meydana geldiği bildirilmişti.
Sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada M.Ç. başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı.