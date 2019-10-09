Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon için tarih belli oldu!

Avlu yeni sezon için tarih belli oldu. Avlu yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Avlu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yer aldığı dizinin senaryosunu Oya Yüce ve ekibi kaleme alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar, Avlu'nun yeni sezonu ile ilgili açıklama yaptı. Evgar, dizinin Netflix'e satıldığını duyurdu. Avlu yeni sezon başlama tarihi de duyuruldu. Avlu yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz İşte tüm detaylar..

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avlu yeni sezon için tarih belli oldu. Avlu dizisinin üçüncü sezonu 18 Ekim’de başlayacak.

AVLU YENİ SEZON NETFLİX'TE Mİ YAYINLANACAK?

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kudret, Avlu’da artık iktidarın değiştiğinden bahsederek, iktidar kim diye sorar. Adamları hep bir ağızdan “Kudret Öztürk” diye bağırır. Adamlarını peşine takar ve Deniz’in olduğu koğuşa doğru harekete geçer. Bu sırada çıldırmış halde olan Zerrin’i zorla raptederler. Savcı Zerrin’in akli melekelerinin yerinde olmadığına hükmederek derhal bir hastaneye sevki gerekir diye konuşur. Azra sonunda gerçeği anladığını söyleyerek savcıya alaycı sözlerle sitem eder. Savcı istediklerini aldığını belirterek herkesi salıvermelerini ister.

KUDRET SİLAHINI ATEŞLİYOR

Deniz savcı ve diğerlerinin ellerindeki kelepçeyi çözmelerini ister. Artık zafer kazanılmıştır. Herkes alkışlarla zaferi kutlar. Kudret belindeki silahı çeker. Aynı anda Zerrin’in odasında kilitli kalan Pelin kameralardan Kudret’i ve adamlarını görür. Çaresizlik içerisinde “kimse yok mu“ diye feryat eder. Azra ve Deniz zaferlerinin tadını doyasıya çıkarırken, Kudret Deniz’lerin tarafına ulaşmıştır. Hüseyin ve Derya Zerrin’in kollarından tutarak dışarı çıkarırken Kudret silahını Zerrin’e doğrultur. Herkes şoke olur. Kudret gülerek silahını ateşler. Zerrin vurulur. Ortalık karışır.

Zerrin’in vurulmasınının ardından Deniz, Azra ve diğerleri Kudret’in olduğu bölüme giderek ona meydan okurlar. Kudret için artık son yaklaşmaktadır. Kudret ile birbirlerine girerler. Deniz kavga sırasında Kudret’i fena benzetir. Kolunu ve bacağını kırarak onu hareket edemez bir duruma sokar. Kudret Deniz’in elinden kurtulmak ister ancak yapacağı bir şey yoktur Deniz Kudret’in boğazını sıkarak “Bu yüze iyi bak. Çünkü bu yüz bu dünyada göreceğin son yüz” diyerek onu üst kat korkuluklarından aşağıya atar.