17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,833
  • 6,5688
  • 238.796
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Avrupa'nın çerezi İznik Gölü'nden

İznik Gölü'nde balık avına çıkan balıkçılar, 1 tona yakın gümüş balığı avladı. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir´in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine 'cips' olarak ihraç edilecek.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'daki İznik Gölü'nde yılda sadece 25 gün avlanması serbest olan gümüş balığı sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde ağlarını toplayan İznikli balıkçılar, yaklaşık 1 ton gümüş balığını tatlısudan çıkardı. Kasalara yerleştirilen gümüş balıkları, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık depolarına gönderildi. Gümüş balıkları, buradaki paketlemenin ardından Avrupa ülkelerine çerez olarak ihraç edilecek.
 
Sezonun açılmasıyla ilgili konuşan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, "İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi olarak, gümüş balıklarını nisan ayının başında avlamaya başlıyorduk. Hava şartları zor geçtiği için av sezonu dün itibariyle başladı. Bereketli bir sezon olacak gibi duruyor. İlk günden 1 tona yakın balık avladık. Bu balıklar Bandırma´daki depolara gönderiliyor. Daha sonra işlenerek Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç ediliyor" dedi.

Bahçeli´den çok sert açıklama: FETÖ´cüler kimi kutladı, PKK´lılar kimin için sevindi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

İtiraf etti: Ben öldürdüm

İtiraf etti: Ben öldürdüm

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu akşam başlıyor

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

Darbeci danışman savunma yerine karalama yaptı

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'ABD, F-35'leri vermezse kendisi zararlı çıkar'

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Yılda sadece 25 gün avlanılıyor, Avrupa'ya çerez olarak gönderiliyor

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Özbekistan, Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

Dördüncü çocuk işareti

Dördüncü çocuk işareti

Çocukların şaşkına çeviren halleri

Çocukların şaşkına çeviren halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA