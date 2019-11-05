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Ayaklarında poşetlerle okul yoluna düşüyorlar

Adana’da Bayram Karadağ İlkokulu 1999’da eğitim-öğretime açıldı. İncirlik Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan çocuklar ise yıllardır 2 kilometrelik ana yolu kullanmak yerine 400 metre uzunluğundaki sebze ekili tarlanın içindeki yoldan okula gitmeye başladı.

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Kışın yağmurdan dolayı toprak yol çamurla kaplı olunca veliler çocuklarının ayaklarına poşet geçirerek okula gönderiyor. Zaman içerisinde bazı veliler çocuklarını servise yazdırırken maddi durumu iyi olmayan veliler ise çocuklarının çamurlu tarla yolundan okula gidip gelmelerine razı oldu. Velilerden Halime Beyrüz, “Başka yolumuz yok. Sulama yapılırken çocuğum gidince çok korkuyorum. Başlarına ne gelecek korkusuyla bekliyorum akşama kadar” ifadelerini kullandı. 

Çok zorlanıyoruz

5.sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Batuhan Uğurlu, “Çok zor buradan gidip gelmek. Yağmur yağıyor ve üzerimiz çamur oluyor. Öğretmenlerimiz sınıfa girmemize izin vermiyor. Ayakkabılarımız üstümüz çamur oluyor. Okumayı seviyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum” diye konuştu.

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