Aydın 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Aydın sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir?
Ramazan ayının gelmesine çok az bir zaman kaldı. Müslümanlar ramazan ayında oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. Her yıl ramazan ayı Müslümanlar için bin bir aydan daha değerli bir ay olarak karşılanır. Kadir Gecesinin ramazan ayı içerisinde olması, Kuran-ı Kerim’in ramazan ayı içerisinde indirilmiş olması gibi önemli gelişmeler Müslümanlar için ramazan ayını daha da özel kılıyor. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. İlk sahur 5 Mayıs Pazar gecesi yapılacak olup, ilk iftarı Müslümanlar 6 Mayıs pazartesi günü açacak. Diyanet 2019 imsakiye takvimini yayınladı. Vatandaşlar, “Aydın 2019 ramazan iftar saati saat kaçta?” sorusunun cevabını arıyor. İşte yanıtı…
Ramazan 2019 yaklaşıyor. Bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. Vatandaşlar ramazan ayını coşku ve heyecanla bekliyor. Ramazan ayı Müslümanlar için oruç ibadetlerinin gerçekleştiği mübarek ay olarak kabul ediliyor. 5 Mayıs gecesi ilk sahur ile başlayacak olan Ramazan’da Müslümanlar iftar, sahur ve imsak vakitlerini merak ediyor. Diyanet’in açıkladığı takvime göre ramazan 2019 imsakiyesi belli oldu. Bu yıl ramazan geçen yıla göre daha erken başlayacak. Aydın 2019 ramazan iftar, sahur saati de vatandaşlar için merak edilen konular arasında yer alıyor. Haberin devamında ramazan sahur ve iftar saati, imsak vakitlerini bulabilirsiniz.
AYDIN’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Aydın’da 04.27'e kadar gerçekleşecek.
AYDIN’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Aydın’da ilk iftar 20.10'da gerçekleşecek.
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AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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