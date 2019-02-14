Aydın’da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde G.D isimli şahsın ikametinde 400 yıllık Tevrat olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından G.D’nin ikametinde yapılan aramada, beyaz poşette dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan, içerisinde İbranice olduğu değerlendirilen deri sayfalar bulunan eski kitap bulundu. Ele geçirilen ve Tevrat olduğu tahmin edilen tarihi kitap muhafaza altına alınarak, Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, kitabı evinde bulunduran G.D isimli şahıs gözaltına alındı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan tarihi kitabın incelenmesinin ardından içeriğinin belirleneceği öğrenildi.