İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2734
  • 5,9632
  • 221.744
  • 101.645
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Aydın’da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi

Aydın’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde G.D isimli şahsın ikametinde 400 yıllık Tevrat olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından G.D’nin ikametinde yapılan aramada, beyaz poşette dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan, içerisinde İbranice olduğu değerlendirilen deri sayfalar bulunan eski kitap bulundu. Ele geçirilen ve Tevrat olduğu tahmin edilen tarihi kitap muhafaza altına alınarak, Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, kitabı evinde bulunduran G.D isimli şahıs gözaltına alındı.
 
Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan tarihi kitabın incelenmesinin ardından içeriğinin belirleneceği öğrenildi.
 

ABD´den Japonya´ya milyon dolarlık savunma sözleşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Müslüman vekil, ABD'nin kimyasını bozdu

Müslüman vekil, ABD'nin kimyasını bozdu

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

'Fırsatçılara Osmanlı tokadı'

Trump'tan Çin'e 60 gün ek süre

Trump'tan Çin'e 60 gün ek süre

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı

Devrim niteliğinde adım! Markete dönüşecek

Devrim niteliğinde adım! Markete dönüşecek

Hakkında FETÖ soruşturması başlatılması talep edildi

Hakkında FETÖ soruşturması başlatılması talep edildi

Suudi Arabistan'dan 22 milyar dolarlık dev hamle

Suudi Arabistan'dan 22 milyar dolarlık dev hamle
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA