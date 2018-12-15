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Aydın'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollara yurt dışına geçmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

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Arslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından arama çalışması başlatıldı. Botun tespit edilmesinin ardından bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 18'i çocuk 44 kişiyi yakaladı. Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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