Aydın'da hastaneden kaçmaya çalışan yaralı müteahhit yakalandı

Dün saat 12.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Kurtuluş Mahallesi, 93 Sokak'taki bir inşaata gelen Can Kilmen, iddiaya göre, müteahhit Mehmet Tokgöz ile borç-alacak yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belinden tabancasını çıkaran Can K., Tokgöz'e peş peşe 4 el ateş etti. Seken kurşunlardan biri de kaldırımdaki Nazilli Belediyesi temizlik işçisi Ali Özdemir'in omzuna isabet etti. Can Kilmen olayın ardından kaçtı. Yaralılar Tokgöz ve Özdemir ise silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

HASTANEDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan müteahhit Mehmet Tokgöz, bugün tedavisinin ardından hastaneden kaçma girişiminde bulundu. Polis tarafından yakalanan Tokgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce işlediği suçlardan para cezası bulunan müteahhit Tokgöz, cezayı ödeyerek serbest kaldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mehmet Tokgöz´ü tabancayla yaraladıktan sonra kayıplara karışan Can Kilmen ise başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Can Kilmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.