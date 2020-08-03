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Yaşam

Aydın'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai ve makilik alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:09
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Edinilen bilgiye göre İmamköy Mahallesi yakınlarındaki zirai ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopter ile havadan, 16 arazöz ve bir dozer ile karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, mahalle sakinleri de çalışmalara katılıyor.

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