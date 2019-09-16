'Ayrılık yaman kelime ama hatırlanmak da güzel'

Hababam Sınıfı filmlerinde “Domdom Ali” olarak bilinen ağabeyi Feridun Şavlı ile rol alan Faruk Şavlı’nın cenazesi nedeniyle Burdur’a gelen filmin oyuncularından Cengiz Nezir, Bülent İğdiroğlu, Ercan Gezmiş, Eyüp Güçmen ve Ümit Doğru eski günleri de yad etti.

Hababam Sınıfı’nın “Bozum Cahit”i Nezir, “Bizde asıl oyuncular ve diğer oyuncular gibi bir ayrım yoktu. Bizim için Kemal Sunal ne ise Faruk da odur, Tarık Akan ne ise Feridun da odur. Bizim için arkadaşlıklarımız önemlidir. Kendi aramızda hala buluşuyoruz, dertleşiyoruz” diye konuştu. Hababam Sınıfı filmlerinin 45 yıldır neredeyse her hafta mutlaka bir kanalda yayınlandığına dikkati çeken Nezir, yapımcısından, kameraman ve oyuncusuna herkesin filme kendinden bir şey kattığını aktardı.

GİDENLERİN ARDINDAN...

Filmdeki “Kalem Şakir” rolüyle tanınan Bülent İğdiroğlu da rol alanların teker teker bu dünyadan göçüp gittiğini dile getirdi. İğdiroğlu, rol arkadaşlarının dünyalarını değiştirse de yüreklerinden hiçbir zaman kopmayacağını söyledi. Filmin “Postal Rıza”sı Ercan Gezmiş de “Türkiye’nin bütün şehirlerine Hababam Sınıfı oyuncuları olarak davet ediliyoruz. Okullarda söyleşilere katılıp, festivallere gidiyoruz. İnsanların gösterdiği saygıya layık olmaya çalışıyoruz. Hababam Sınıfı’nın oyuncuları olmanın onurunu taşıyoruz’’ diye konuştu.