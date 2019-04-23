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Ayşe Hafsa Valide Sultan türbesi başında anıldı

Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han’ın eşi ve Kanuni Sultan Süleyman Han’ın annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan, vefatının 485. yılında Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nin haziresinde bulunan türbesi başında anıldı.

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Manisa Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ayşe Hafsa Valide Sultan’ın ardından camiler, mektepler, medreseler bırakarak bu dünyadan ebediyete göçtüğünü dile getirerek, “Ayşe Hafsa Sultan, kurduğu sıbyan mekteplerinde okuyan çocukların sırtındaki gömleği, boğazındaki ekmeği dahi düşünerek buna kaynak ayıran bir anne hassasiyetinin simgesidir. Ayşe Hafsa Sultan, bizim medeniyet telakkimizdeki gerçek soyluluğun, soy ile değil huy ile olduğunun ispatıdır. Hafsa Sultan, baştan ayağa devlet, adalet ve asalet demektir. Baştan ayağa Osmanlı demektir. Bugün de bu vesileyle haziresinde geçmişin o ihtişamlı iklimini nefes nefes soluduğumuz Ayşe Hafsa Sultan Validemizi rahmetle anıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

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