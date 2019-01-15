İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4512
  • 6,2562
  • 226.333
  • 92.053
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ayvazovski tablolarına karşı resim keyfi

İstanbul Tasarım Merkezi’nde resim eğitimi alan çocuklar, Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde hizmet veren Resim Müzesi’nin Ayvazovski Salonu’nda atölye çalışmasına katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Resim araç gerekçeleriyle salona gelen çocuklar, en beğendikleri tabloları kara kalem ve kuru boyayla kendi hikayeleriyle çizdi. Ressam Cemal Toy “Çocuklar burada sanat eserleri aracılığıyla tarihi öğreniyor, tarihle bağ kuruyor ve kendi tarihlerini oluşturuyor. Tabloların isimlerini, hangi sanatçıya ait olduğunu, tekniğini anlatıyoruz. Çocuklarda görsel öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Çocukluk yaşlarında resim şu açıdan çok önemli; çocuklar iç dünyalarında kimseye anlatamadıkları derin duyguları resim yoluyla ifade edebiliyor” dedi. 

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Ege beşik gibi sallanıyor: 8 saatte 13 deprem

Ege beşik gibi sallanıyor: 8 saatte 13 deprem

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Zarif: Irak'a yönelik vizeyi kaldırmaya hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

Katar'dan dikkat çeken açıklama: Çözüm için hazırız

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

'Kürtlerle bir sorunumuz yok, YPG/PKK'yı vururuz'

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Yunanistan'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi

Ankaralılara müjde: Yüzde 30 indirim geldi
 

POPÜLER HABERLER

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA