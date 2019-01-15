Ayvazovski tablolarına karşı resim keyfi

Resim araç gerekçeleriyle salona gelen çocuklar, en beğendikleri tabloları kara kalem ve kuru boyayla kendi hikayeleriyle çizdi. Ressam Cemal Toy “Çocuklar burada sanat eserleri aracılığıyla tarihi öğreniyor, tarihle bağ kuruyor ve kendi tarihlerini oluşturuyor. Tabloların isimlerini, hangi sanatçıya ait olduğunu, tekniğini anlatıyoruz. Çocuklarda görsel öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Çocukluk yaşlarında resim şu açıdan çok önemli; çocuklar iç dünyalarında kimseye anlatamadıkları derin duyguları resim yoluyla ifade edebiliyor” dedi.