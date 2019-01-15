Ayvazovski tablolarına karşı resim keyfi
İstanbul Tasarım Merkezi’nde resim eğitimi alan çocuklar, Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde hizmet veren Resim Müzesi’nin Ayvazovski Salonu’nda atölye çalışmasına katıldı.
Resim araç gerekçeleriyle salona gelen çocuklar, en beğendikleri tabloları kara kalem ve kuru boyayla kendi hikayeleriyle çizdi. Ressam Cemal Toy “Çocuklar burada sanat eserleri aracılığıyla tarihi öğreniyor, tarihle bağ kuruyor ve kendi tarihlerini oluşturuyor. Tabloların isimlerini, hangi sanatçıya ait olduğunu, tekniğini anlatıyoruz. Çocuklarda görsel öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Çocukluk yaşlarında resim şu açıdan çok önemli; çocuklar iç dünyalarında kimseye anlatamadıkları derin duyguları resim yoluyla ifade edebiliyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.