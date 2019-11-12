Baba ve kızın ‘iyilik’ yolculuğu  

Memur Şerafettin Acar, 2011’de 22 yaşındaki kızı Büşra’nın beyninde oluşan tümör sonucu kanser olduğunu öğrendi. Üç yıl süren tedavi sürecinde hem maddi hem de manevi yönden yıpranan üç çocuk babası 62 yaşındaki Acar, kızının kanseri yenmesi üzerine etkilendiği lösemili çocuklar için bir şeyler yapmaya karar verdi. Bir vakfın desteğiyle hastalara maddi manevi destek olmaya çalışan baba ve kızı, kentin işlek noktalarında lösemili hastalar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaptıklarını ‘iyilik yolculuğu’ olarak adlandıran Acar ve 22 yaşındaki kızı Büşra, löseminin tanınması ve hastalara destek olunması için farkındalık oluşturuyor. Baba Acar, farkındalık için kent içi ulaşım araçlarına maske takarak biniyor.

UMUTLAR YEŞERİYOR

Kızı Büşra Ankara’da tedavi gördüğünde, barınacak yer bulamadıklarını belirten Acar, “Doktorlar çok ilgilendi. Bu süreçte Lösemili Çocuklar Vakfı ile tanıştım. Çocuğum rahatsızlandığında, hastanede yatan lösemili çocukları görünce dünyanın boş olduğunu anladım. Kendimi lösemi hastalarına adadım.

Hastalar yararına hediyelik eşya ve takvim satışları yapıyorum. Onların iyileştiğini gördükçe mutlu oluyorum” dedi. Büşra Acar da tedavi sürecinde saçlarının dökülmesine üzüldüğünü, hastalık sürecinde kullandığı peruğu ve ışın maskesini hala sakladığını kaydederek şöyle konuştu; Babamla moral motivasyon için hastalarla vakit

geçiriyoruz. Hastalığımı yendiğimi gören çocuklar daha fazla motive oluyor, hastalığı yenebileceklerine dair içlerinde umutlar yeşeriyor. Dünya çocukların yaşamasıyla güzel.