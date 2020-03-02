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Yaşam

Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

BAĞCILAR'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:06

26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Bağcılar Evren Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve boşaltılmıştı. Hakkında yıkılması yönünde karar verilen bina bugün öğlen saatlerine belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Daha önce binada oturan Eşref Yılmaz "26 Eylül Silivri depreminde binamız hasar görmüştü. Belediye tarafından binamız mühürlenip boşaltılmıştı. Gerekli incelemeler yapıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bugün itibariyle binamızın yıkımına başlandı. Depremden sonra boşaltılmıştı. Şuan kirada kalıyoruz" dedi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

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