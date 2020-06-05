İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7673
  • EURO
    7,6633
  • ALTIN
    366.454
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bağcılar'da silahlı saldırıda araya giren kadın hayatını kaybetti
Yaşam

Bağcılar'da silahlı saldırıda araya giren kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da eski kız arkadaşının iş yerine giden şüphelinin silahlı saldırısında, araya giren bir kadın yaşamını yitirdi.

AA05 Haziran 2020 Cuma 23:51 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:51
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Perihan A'ya (29) ait iş yerine gelen ve eski arkadaşı olduğu belirtilen Veysel T. (35) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T, silahıyla ateş açtı. Bu sırada Perihan A'yı korumak için araya giren kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) yaralandı.

Şüpheli Veysel T, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Muş'ta sıra dışı görüntü...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.