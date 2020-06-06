Bağcılar'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 17:58 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 17:58

Alınan bilgiye göre, dün Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde eski kız arkadaşı Perihan A'nın iş yerinde çıkan tartışmanın ardından ateş açan ve bu sırada araya giren Miray Yılmaz'ın (37) ölümüne neden olan Veysel T, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Olay

Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, eski kız arkadaşı Perihan A'ya (29) ait iş yerine gelen Veysel T. (35) tartışmaya başlamıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T, silahıyla ateş açmış ve bu sırada Perihan A'yı korumak için araya giren kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) hayatını kaybetmişti.

Şüpheli, olayın ardından kaçmıştı.