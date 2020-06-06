İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bağcılar'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
Yaşam

Bağcılar'daki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Bağcılar'da eski kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 17:58 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 17:58
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, dün Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde eski kız arkadaşı Perihan A'nın iş yerinde çıkan tartışmanın ardından ateş açan ve bu sırada araya giren Miray Yılmaz'ın (37) ölümüne neden olan Veysel T, Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Olay

Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, eski kız arkadaşı Perihan A'ya (29) ait iş yerine gelen Veysel T. (35) tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T, silahıyla ateş açmış ve bu sırada Perihan A'yı korumak için araya giren kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) hayatını kaybetmişti.

Şüpheli, olayın ardından kaçmıştı.

Savunmada ''robotimler'' geliyor! İKA ve İHA'ların etkinliği daha da artacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.