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Bakanlardan #kitabınıpaylaş mesajı  

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter’da, “Dünya Öykü ve Dünya Kitap Değişim Günü sebebiyle Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikaye kitabından bir pasajı sizlerle paylaşmak istiyorum” şeklindeki paylaşımıyla Bakan Selçuk’a “Siz hangi kitapla bu paylaşıma katılmak istersiniz?” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk da “Değerli Bakanım, en güzel öykülere ilham olan bu ülkede yaşamak bizim öykümüzün en güzel tarafı. Ben Refik Halit okuyorum” cevabını verdi.

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

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