4 Ocak 2026 Pazar
Yaşam

Bakanlıktan Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Balıkesir ve Çanakkale'de fırtınanın şiddetlenebileceği uyarısı yapılırken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

4 Ocak 2026 Pazar 15:15
Bakanlıktan Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre bugün gece saatlerine kadar Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

