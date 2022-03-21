Balayının Tadını Çıkarın: En Romantik Adresler

21 Mart 2022 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:03

BODRUM

Bodrum sadece yaz mevsimi için düşünülmemeli çünkü senenin her günü ayrı bir güzelliktedir. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan ilçe sonbahar ve kış aylarında yerel halka kaldığı için sessiz ve sakindir. Dinlenmek için Bodrum harika bir seçenektir. Özellikle Ekim aylarında begonvillerin yollara bile sarktığı muhteşem görüntüyü kaçırmamanızı öneririz.

ANTALYA

Balayı çiftlerinin en fazla tercihlerinden olan Antalya yaz aylarında oldukça hareketli bir bölge. Kışın ise bölgede yazlıkları bulunanlar ve yerel halk yaşamaya devam ediyor. Alanya, Kaş, Fethiye gibi yerlere de kolaylıkla gidebilir ve meşhur Konyaaltı Plajı'nda vakit geçirebilirsiniz. Yaz- kış balayı için seçilebilecek şehirlerden biri olarak Antalya ön plana çıkıyor.



ÇEŞME

Rüzgarıyla meşhur Çeşme yaz aylarında oldukça kalabalık olsa da bünyesinde bulunan tesislerde konaklayarak insan sirkülasyonundan kendinizi soyutlayabilirsiniz. Meşhur Alaçatı sokaklarında yürürken yerel halktan alışveriş yapabilir, bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz. Su sporlarının oldukça rağbet gördüğü Çeşme'de rüzgar sörfü öğrenebilirsiniz. Masmavi denizin güzelliğini gün batımında da izlemek isteyenler için Çeşme oldukça doğru bir seçim olacaktır.

KAPADOKYA

Balayı denince akıllara gelen tatil şehirlerinden farklı bir seçenek olarak düşünebileceğiniz Kapadokya adeta bir masal dünyası gibi. Peri bacaları, şarap mahzenleri, gün batımı detayları ile hem gece hem de gündüz farklı bir atmosfere sahip olan Kapadokya'da tesislerin sağladığı spa, hamam, masaj gibi aktivitelerden yararlanabilirsiniz. Kapadokya'da ünlenen hava balonları ile gün batarken ya da gün aydınlanırken gökyüzünde olabilir, bu harika anların tadını çıkarabilirsiniz. Şarap tadım evlerini ziyaret ederek damak tadınıza uygun şarabı da dönüşte bir hatıra olarak yanınıza alabilirsiniz.

ABANT

Özellikle kış düğünü yapanların tercih ettiği Abant, karların arasında bir inci gibi parlayarak sizi karşılıyor. Doğa ile iç içe bir tatil geçirmek için doğru karar olan Abant'ta yeşillikler arasında yürüyüş yapabilir, temiz hava ile tazelenebilirsiniz. Oldukça sessiz ve sakin bir balayı geçirmek isteyen çiftler için ilk sırada olan Abant, sonbaharda da görülmeye değer doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Hem karların hem de dökülen sonbahar yapraklarının altında birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

ULUDAĞ

Kış mevsiminde adeta bir başkente dönüşen kış tatili cenneti Uludağ, Aralık, Ocak, Şubat aylarında dünya evine giren çiftler için güzel bir seçim olabilir. Lüks tesisleri, kayak pistleri ile karların tadını çıkarabileceğiniz en iyi lokasyonlardan biri olan Bursa Uludağ, temiz dağ havası ile sizi düğün sonrası tüm yorgunluktan kurtaracaktır. Konserler, yarışmalar ile özel aktivitelere ev sahipliği yapan tatil merkezinde kayak yapmayı da öğrenebilirsiniz. Tüm bu soğuk havaya rağmen otellerin sıcak havuzlarında farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

UZUNGÖL

Karadeniz Bölgesi son dönemde balayı tatilini geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir adres haline geldi. En çok turist çeken yerlerden biri olan Uzungöl, turizm açısından geliştikçe bölgeye tesisler de kurulmaya devam ediyor. Karadeniz'in temiz havası ve yeşilliği arasında akan çayın sesi ile huzur dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Otel, bungalov evler ya da pansiyon seçme olanaklarınız Uzungöl'de mevcut.