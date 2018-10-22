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Balıkçı, ırmakta yüzen domuzları görüntüledi

Bartın'da denize açılan balıkçılar ırmakta karşıdan karşıya geçen domuzları görünce şaşkınlıkla izledi.

  • DHA
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Bartın´da Amatör balıkçılık yapan Ali Kaz akşam saatlerinde denize açılmak için Bartın Irmağından ilerlediği sırada Dallıca köyü altında 4 domuzu gördü. Ana yoldan, domuzların ana nehirde yüzmelerini görüntüleyen Ali Kaz, şaşkınlığını gizleyemedi. 4 domuz yaklaşık 10 metre yüzerek, karşı tarafa geçip gözlerden kayboldu. Amatör balıkçı Ali Kaz, domuzların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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