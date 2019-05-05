Balıkesir 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta? Balıkesir sahur ve iftar saati, imsak vakitleri nedir
Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar ramazan iftar, sahur ve imsak vakitlerini yakından takip ediyor. İmsakiye takvimini merak eden vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan 2019 imsakiye takvimini açıkladı. Buna göre hangi ilde saat kaçta iftar ve sahur yapılacağı belli oldu. Ramazan ayı Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirdiği ay olarak bilinirken bu ayda yapılan yardımlarında önemi çok büyüktür. 29 gün sürecek olan ramazan ayında Balıkesir 2019 ramazan iftar saatinin kaç olduğu araştırılıyor. İl il belli olan ramazan takviminde Balıkesir sahur ve iftar saatini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Ramazan ayı geliyor. Müslüman vatandaşlar, “Balıkesir 2019 Ramazan iftar saati saat kaçta?” sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl ramazan ayının 29 gün süreceği açıklandı. Ramazan ayı 5 Mayıs Pazar günü ilk sahur ile başlamış olacak. Oruç tutacak Müslümanlar ilk iftarı 6 Mayıs pazartesi akşamı açmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan ayı imsakiye takvimini açıkladı. Kadir Gecesinin ramazan ayında olması, Kuran-ı Kerim’in indirildiği ayın ramazan ayı olması sebebiyle bu mübarek ay Müslümanlar için ayrı önem taşıyor. Haberin devamında merak edilen 2019 ramazan iftar, sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…
BALIKESİR’DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?
5 Mayıs Pazar gecesini 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek ilk sahur saati Balıkesir’de 04.19'a kadar gerçekleşecek.
BALIKESİR’DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Balıkesir’de ilk iftar 20.13'de gerçekleşecek.
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BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:
“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
01 Haziran Cumartesi
02 Haziran Pazar
03 Haziran Pazartesi (Arefe)
04 Haziran Salı
05 Haziran Çarşamba
06 Haziran Perşembe
07 Haziran Cuma
08 Haziran Cumartesi
09 Haziran Pazar
İMSAK NEDİR? SAHURA DİKKAT!
Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2018 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.
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