Balıkesir'de bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı

AA 25 Ekim 2020 Pazar 18:35 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 18:35

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 130 hanede toplam 502 kişinin yaşadığı Çeribaşı Mahallesi, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada ise "Çeribaşı Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.