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Yaşam

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

AA26 Mayıs 2020 Salı 00:26 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 00:26
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap, 20 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 50 gram esrar, 2,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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