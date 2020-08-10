İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3349
  • EURO
    8,6146
  • ALTIN
    477.234
  • BIST100
    1075.52
Yaşam

Balıkesir'deki yangın aralıksız sürüyor

Balıkesir'deki orman yangınına müdahale edildi fakat kontrol altına alınamadı bölgeye dozerler getirildi.

İHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:00 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:00
ABONE OL

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi çıkan orman yangınına 5 helikopterle müdahale edildi. Yangının büyümesi ve akşam saati olması sebebiyle helikopterlerin müdahalesi durdurulurken, bölgeye dozerlerle girilmeye çalışılıyor.

Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile yangına müdahale edilmeye çalışıyor. Arazi şartları nedeniyle araçların girmekte güçlük çektiği alana 5 helikopter ile havadan müdahale edildi. Devam eden yangına akşam saati olması nedeniyle helikopterlerin müdahalesi durdurulurken, 8 arazöz ve 3 dozer ile bölgeye ulaşılmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal araçları da bölgede hazır bekletiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.