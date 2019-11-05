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Balkondan düşerek ölen Gülperi'nin sevgilisi tutuklandı

ANTALYA'da evinin balkonundan düşerek ölen Gülperi Onur'un (34) sevgilisi İbrahim D., cinayet şüphesiyle tutuklandı. İbrahim D.'nin avukatı Erhan Öztürk, Onur'un intihar etmiş olabileceğini savunarak, adli tıp raporunu beklediklerini söyledi.

  • DHA
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Gülperi Onur, 31 Ekim akşamı 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim D. ile birlikte Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Ancak bir süre sonra balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim D., cinayet şüphelisi olarak savcılığa sevk edildi.
 
'BENİ BIRAKMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEYİP KAPIYI KİLİTLEDİ'
 
İbrahim D., cinayetle yargılanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu. Olay günü kısa süreliğine Gülperi Onur'un evine gittiklerini ifade eden İbrahim D. ifadesinde şunları söyledi: "Tuvalete gittim. Daha sonra evden ayrılmak üzere kapıya yöneldim ancak beni bırakmak istemediğini belirterek, kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. Salona doğru gitti. Kapının önünde birkaç dakika oturdum bekledim. Önce ağlama sesi geldi, ardından cam kırılma sesi duydum. Salona gittiğimde balkonun kapısının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda yerde yatarken gördüm."
 
Cep telefonunu otomobilinde unuttuğu için 112 Acil'e haber vermediğini de belirten İbrahim D., yan dairenin balkonuna geçip, komşuların yardımıyla Gülperi Onur'un yanına indiğini kaydetti.
 
İbrahim D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
 
'İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR'
 
İbrahim D.'nin avukatı Erhan Öztürk, hakimin bir kadın ölümü olduğu için tutuklamadan yana karar verdiğini söyledi. Gülperi Onur'un eşinden boşandığını ve bir takım psikolojik sorunları olduğunu öne süren Öztürk, olayı aydınlatacak raporun adli tıp kurumundan geleceğini ifade etti. Öztürk, "Kadının balkondan nasıl düştüğü belli değil. İntihar etmiş de olabilir. Raporu bekliyoruz" dedi.

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