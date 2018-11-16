Başkentte 'sahte ürün' operasyonu: 5 gözaltı
Başkentte 'sahte ürünlerin' satıldığı markete düzenlenen operasyonda 30 binden fazla ürüne el konuldu.
- AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, toptan satış yapılan markette sahte ürünlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'ndeki markete operasyon düzenleyen ekipler, kahve, parfüm, şampuan ve temizlik ürünlerinin de aralarında yer aldığı 30 binden fazla sahte ürüne el koydu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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