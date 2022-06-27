Batı Karadeniz'de alarm! Ekipler teyakkuza geçti: 15 ilçe için uyarı

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

AFAD, "kırmızı uyarı" verilen iller için alınan tedbirleri paylaştı

İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER, SAĞANAĞIN ETKİLİ OLDUĞU İNEBOLU'YA GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gittiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

SEL SULARI 2 KÖPRÜYÜ YIKTI, EVLERİ SU BASTI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı.

AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi. Öte yandan, Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.



Sinop Türkeli'de dere taştı, evler sular altında kaldı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz'de aşırı yağış uyarısı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

- BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTI

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

AFAD'DAN, KASTAMONU, KARABÜK, ZONGULDAK, BARTIN VE SİNOP İÇİN TAŞKIN RİSKİ UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri, Karabük Merkez, Ovacık ve Safranbolu, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçeleri ile Bartın'ın Merkez ve Sinop'un Ayancık ilçesinde, taşkın riskinin tehlikeli boyuta geldiği belirtildi.

Duyuruda, "Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın, sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

AFAD EKİPLERİ, BATI KARADENİZ'DE TEYAKKUZDA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de şiddetli yağış nedeniyle 'kırmızı' renkli uyarı verilen 6 ilde, 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipmanın görevlendirildiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Batı Karadeniz'de halen yerel kuvvetli olarak devam eden sağanağın etkisini artıracağı ve bugün 23.59'a kadar Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtilerek, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgedeki ilgili birimler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir temsilcinin de AFAD Merkezi'nde çalışmalara başladığı kaydedildi.

'TÜM ERKEN UYARI SİSTEMLERİ BİLGİLENDİRİLDİ'

Yoğun yağış beklenen illerde gerekli önlemlerin alındığı ifade edilerek, "Türk Kızılay, 35 personel, 50 gönüllü ve 18 araç ile kırmızı uyarı verilen 6 ilde görev yapmaktadır. Toplam 335 kişiye beslenme hizmeti verilmiştir. Meteorolojik uyarı verilen illere, sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımız, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı CMAS hücresel yayını, SMS ve sosyal medya gibi tüm erken uyarı sistemleri aracılığıyla bilgilendirilmiştir" denildi.

'13 İLDEN PERSONEL GÖREVLENDİRİLMİŞTİR'

Riskli bölgeler için uyarıların yeniden tekrar edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bugün yağışların şiddetlenmesi ve riskin artması üzerine yeniden CMAS bildirimi yapılarak riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız tekrar uyarılmıştır. Ayrıca yerel ses sistemleri ile sesli anonslar yapılarak bölgedeki vatandaşlarımızın riskli alanlardan uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmaya devam edilmektedir. Kastamonu İnebolu'daki çalışmaları yerinde koordine etmek üzere Başkanımız Sayın Yunus Sezer bölgeye ulaşmıştır. Başkanlığımızdan; Batı Karadeniz bölgesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başkan yardımcısı, daire başkanı ve il müdürü düzeyinde görevlendirmeler yapılmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda 'kırmızı' uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla başkanlığımız tarafından 13 ilden personel ve araç görevlendirmesi yapılmıştır. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 2 bin 552 personel ile 826 araç/ekipman bulunmaktadır" ifadelerini kullanıldı.

SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BOTLARLA TAHLİYE EDİLİYOR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünden geçen çayın sel suları nedeniyle taşması sonucu köydeki bazı evler su altında kaldı. Başlatılan tahliye çalışmalarında, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

Kastamonu il genelinde gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla etkisini arttırarak devam ediyor. Yoğun yağış nedeniyle Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanak yağışın ardından sel sularının da etkisiyle taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu. Birçok kişi evlerinde mahsur kaldı. Taşkın nedeniyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların iş yerlerini açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları, birinci katta oturanların üst katlara çıkarak tedbir almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Ayrıca Kastamonu-İnebolu Karayolu, Küre Ersizlerdere mevkiinde ve Küre-İnebolu yolu ile Şenpazar-Cide arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ulaşımın kapalı olduğu bölgelerde ekipler önlem aldı.

SELİN VURDUĞU BOZKURT'TA İLÇE DEVLET HASTANESİ BOŞALTILDI

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ilçe devlet hastanesi boşaltıldı.

Günler öncesinden uyarısı yapılan şiddetli yağış Kastamonu'da etkili olmaya başladı. Özellikle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde etkili olan yağış hayatı durma noktasında getirdi. Ezine Çayının taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt'ta ilçe merkezini sular altında kaldı. Kastamonu'yu etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Kastamonu Valiliği önleyici tedbirleri devreye aldı. Bu çerçevede sular altında kalan Bozkurt ilçe merkezinde ekipler çalışmalarını sürdürürken ilçe devlet hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlar Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt İlçe Devlet Hastanesinin bir süre hasta kabul etmeyeceği öğrenilirken acil yardım hizmetleri Abana İlçe Devlet Hastanesinde verilecek.

KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR, SU BASKINI YAŞANAN BOZKURT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Kastamonu Valisi Avni Çakır, taşkın ve su baskınları yaşanan Bozkurt ilçesinde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı bulunmadığını bildirdi.

Vali Çakır, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile taşkın sonucu su baskını yaşanan Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyünde incelemelerde bulundu.

Çakır, AA muhabirine, geceden bu yana bölgede aşırı yağışın sahildeki hemen hemen tüm ilçelerde su taşkınlarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Taşkın nedeniyle Bozkurt ilçesinde geçici bir köprüyü yıkmak zorunda kaldıklarını belirten Çakır, "Şu an su büyük oranda dere yatağında akıyor. Yalnız şehrin dereye yakın kesimlerinde su sızması oldu. Arkadaşlarımız, kanal açma suretiyle suyun tahliyesi için uğraşıyor. Şu aşamada Bozkurt ilçemizde herhangi bir can kaybı ya da kayıp ihbarı yok. Özellikle İlişi köyünde dere duvarı aştı ve su köyün ortasında çoğaldı. Orada 5 vatandaşımız mahsur şekilde fakat üçüncü kattalar. Onlarla ilgili hava desteği istedik, hava şartının elvermesiyle hava desteğiyle onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

İnebolu ilçesinde ise sabah saatlerindeki ciddi durumun taşkın seviyesine gelmeden stabilleştiğini anlatan Çakır, "Orada da çay yüksek seviyede geçiyor ama çarşı boyunda arkadaşlarımız tahkimat çalışmalarını güçlendirerek devam ettiriyor. Burada da su baskınlarımız oldu. Kara yoluyla köyün arasındaki kot farkından dolayı kara yolunu yarmak suretiyle oradaki suyu da boşaltıyoruz. Allah'a şükür, orada da bir can kaybımız yok." diye konuştu.

Bölgede yağışın devam ettiğini dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Diğer ilçelerimizde, Çatalzeytin, Şenpazar, Doğanyurt, İnebolu'da, şehir merkezlerinde taşkın seviyesine gelmedi. Şu an sadece Bozkurt'ta dere kenarlarına yakın yerlerde bodrum katlarını su bastı. Evlerin zemin katlarında su var ama oraları daha önceki afetten sonra ikamete kapatmıştık. Dolayısıyla yağmur diner dinmez hızlı şekilde suyun tahliyesini gerçekleştireceğiz. Yağışlar gün boyu devam edeceği için tüm vatandaşlarımızın dere kenarlarında evlerinin zemin, bodrum katlarından uzak durmalarını, mümkünse daha yüksek yerlere komşularına ya da bu amaçla açmış olduğumuz yurtlara, okullara gitmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda bize yardımcı olursa inşallah can kaybı olmadan bu süreci atlatacağız."

Çakır, İlişi Çayı'nda da suyun dere yatağında aktığını vurgulayarak, "Sadece patlayan yerden şehre paralel şekildeki konutların altını basacak şekilde geldi. Çarşı merkezinde ona yakın dükkanımızın da bodrum katlarını su bastı." dedi.