Bavul dolusu okuma sevgisi

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” devam ediyor. Bazı okurlar, bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece’de gerçekleştirilen fuara bavullarıyla birlikte geliyor. Aylar öncesinden para biriktirip liste yaparak kitap almaya gelen bazı ziyaretçiler, yazarlarla tanışıp söyleşilere de katılma fırsatı buluyor. Bavullarına atıştırmalık yiyecekler ve termos içinde içeceklerini koymayı ihmal etmeyen kitapseverler, stantları tek tek dolaşıyor. Fuara 2 bavulla birlikte Sancaktepe’den gelen ev kadını 42 yaşındaki Zeynep Başak Işık, geçen yıl aldıkları kitapları taşımakta zorlandıkları için bu yıl bavul kullandıklarını anlattı.

DÖRT GÖZLE BEKLEDİK

Işık, kitap almak için özellikle fuarı beklediklerini dile getirerek, “Ben daha çok tarihi kitaplara, romanlara meraklıyım. Burada normalde kitapçılarda bulamadığımız daha çok çeşidi bulabiliyoruz. Benim için en önemli nokta bu” dedi. Fakülte arkadaşlarıyla birlikte fuara gelen edebiyat bölümü öğrencisi Murat Kaan da bölümünün kaynak kitaplarını alabilmek için özellikle fuarın açılışını beklediğine vurgu yaparak “Bir bavul dolusu kitap aldım. Bölüm kitaplarım kalın ve bayağı ağır bu yüzden taşıma kolaylığı olsun diye bavul kullanıyorum” diye konuştu.