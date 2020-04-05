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Yaşam

Bebek'te ''bizi nereye kadar tutacaklar'' diyen genç kıza 3 bin lira ceza

Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturan genç kıza, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.

IHA05 Nisan 2020 Pazar 11:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 12:05
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken dün ise Beşiktaş’ta bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam etmişti. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

“Bizi nereye kadar tutacaklar” diyen genç kıza 3 bin lira ceza

Bu kapsamda tüm uyarıları rağmen dışarıya çıkarak Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut ismindeki genç bir kız, “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” demişti.

Bu sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği Dilek Turgut’un evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, “Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, vatandaşlardan özür diledi.

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