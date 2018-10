Bekçi alımı ne zaman şartları nelerdir 2018 EGM Bekçi alımı yazılı sınav konuları nedir kaç soru çıkacak Bekçi alımı ne zaman şartları nelerdir merak ediliyor. 2018 EGM son dakika Bekçi alımı yazılı sınav konuları nedir kaç soru çıkacak? Bekçi alımı ilanı yayınladı. Peki bekçi alımı şartlarında neler yer alıyor? Bekçi iş ilanları an be an takip ediliyor. Bekçi alımı 2018 başvuru şartlarını haberimizde derledik. Bekçi alımı sınavı giriş belgeleri yayınlandıktan sonra yazılı sınav konuları merak edilmeye başlandı. Binlerce bekçi olmak isteyen aday bekçilik sınavı hangi illerde olacak araştırmasına başladı. Bekçi alımı sınav konularına haberimizde değindik. İl valilikleri tarafından alınacak bekçi alımı için yapılacak ilk sınav yazılı sınav olacak ve 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli 100 soru için 120 dakika verilecek. 50 puan alan başarılı sayılacak. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.

Buna göre, "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman'da yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerini, 11 Ekim'den itibaren "www.meb.gov.tr" internet sitesinden alabilecek. BEKÇİ ALIMI 2018 SINAVI NE ZAMAN? Bekçilik sınavının giriş belgeleri, 11 Ekim Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Belgesi´ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile ulaşılmaktadır. HANGİ ŞEHİRLERDE BEKÇİLİK SINAVI YAPILACAK? Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır. c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. KAÇ SORU ÇIKACAK? Bekçi adayları, sınavda çoktan seçmeli 100 soruyu 120 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacak. Sadece doğru cevapların dikkate alınacağı sınavda 100 tam puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. BAŞARILI OLANLAR İSTİHDAM EDİLECEK Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı. BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? Bekçi alımında adayların en çok yakındığı durum, mezuniyet, askerlik, yaş ve ikamet şartı. Yönetmelikte en az ortaokul mezunu adaylar arasından yapılabileceği belirtilen bekçi alımı lise mezunları arasından yapılıyor. İlkokul mezunu adaylar , ilana başvuru yapmak istiyor. Peki sizce hangi şartlar değişmeli? İkamet, yai, mezuniyet ve askerlik şartları hakkındaki taleplerinizi ve bekçi alımı yapılmasını istediğiniz illeri aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz. Yönetmelikte bekçi alımında aranan şartlara şu şekilde yer veriliyor: Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. 