28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6787
  • 6,3932
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Devlet üniversitelerinde okumanın özel üniversitelerden pahalı olduğunu savunan, para bulamayanların bu nedenle mecburen özellere yöneldiğini iddia eden oyuncu Berna Laçin’in tweet'ine cevap yağdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oyuncu Berna Laçin’in paylaştığı “Devlet Üniversitesi’nde okumanın parası olmayanlar için daha pahalı olduğu ülke... Ne yaman çelişki! Özel Üniversiteler burs-yurt veriyor imkanı olmayanlara hatta harçlık veriyor. Devlette okumak isteyen, konaklama ve yemek için para bulamadığından mecburen özellere yöneliyor” mesajına sosyal medyadan tepki yağdı. 
 
Berna Laçin’in mesajına gelen bazı cevaplar şöyle:
 
-Yanlış bilgi devlet üniversitesinde okuyorum 3 çeşit yemek 1.80, yurdun 1 aylık ücreti 255, yurtta odalar 2 kişilik, banyo lavabo kişilere özel, 24 saat sıcak su, süresiz internet… Ayrıca devletten burs da alıyorum. Biz devletimizi seviyoruz bazıları gibi nankör değiliz çok şükür.
 
-Ben İstanbul Üniversitesi’nden mezunum. Devlet baba yemekleri 1.80 kuruşa veriyordu sağ olsun… Aynı dönem özel üniversiteler 8 liraya satıyordu aynı yemeği. Ben devletten bedava mezun oldum üstüne her ay burs aldım bedavaya... Sen nerden mezunsun bilmiyorum ama boşa okumuşsun.
 
-Kesinlikle haklısınız Berna Hanım... Bir başka örnek verecek olursak, aile otomobillerinde klima açmak zorunda olduğumuz için çok yakıt tüketimi olur. Halbuki Aston Martin'in üstü açılır bir modeli çok daha ekonomik olacaktır. 
 
-Devlet üniversitesinde aylık 500 lira KYK bursu, 1.40 ₺ ödediğim kaliteli öğle yemeği ve özellerden daha iyi şartlara sahip yurt imkanıyla okudum. Biz aynı ülkede yaşamıyoruz sanırım Berna Hanım.
 
-ALLAH AKIL FİKİR VERSİN SANA BERNA'CIĞIM 1-Özeller burs yurt olayını çok iyi puan alanlara veriyor 2- Devlet 550 TL öğrencilere burs veriyor, öğrenciler KYK’da kalıyor. 3- öğrenciler 200 TL ödüyor konaklama içinde, kahvaltı içinde, öğlen ve akşam yemeği 20 çeşit içinde
 
-Canım sıkıldı dur bi tweet atiim demiş. 
 
-Özel üniversite ne burs, ne yurt ne de harçlık verir. Devlet üniversitesinin ise kampus icinde kendi devlet yurdu olur, cok cüzi paralar ödenir. Sizin döneminde kaldı özel üniversitelerin öğrenci tavlamak için sağladığı imkanlar. Artık sadece parası olan giriyor.
 
-Oğlum tıpta okuyor, devlette; beş kuruş vermiyoruz üniversiteye. Özelde tıplar kaça Berna Hanım?
 
-Bunların "bir duyum aldım" "duyumcusu" bunlarla eğleniyo :)) Saliyo bunlara yalanı bunlar da tweet atınca geciyo "yedi yine saflar" diye kikirdiyo :))))
 
-2002-2007 yılları arası okudum KYK bursu ve o zamanlar başbakanlık bursu vardı. İkisi de çıktı bana misler gibi okuduk valla Allah devlete zeval vermesin
 
-Adını vermediğinize göre sizin dahi bilmediğiniz bir ülke olsa gerek . Özel üniversiteler kaç para haberiniz var mı? Aklı yok, fikri var derler Berna Hanım.

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

Son düello Deniz Türüç

Son düello Deniz Türüç

S-400 sevkiyatı sürüyor: Yeni uçak Mürted'de

S-400 sevkiyatı sürüyor: Yeni uçak Mürted'de

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İşte S-400’leri üreten Türk

İşte S-400’leri üreten Türk

Terör örgütü PKK, çocukları acımasızca katlediyor! Tescilli bebek katili

Terör örgütü PKK, çocukları acımasızca katlediyor! Tescilli bebek katili

Şehit diplomatın Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı

Şehit diplomatın Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı

Yaşlandıkça tehlike büyüyor

Yaşlandıkça tehlike büyüyor
 

POPÜLER HABERLER

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

Aşkı için tahtı bırakmıştı! Müslüman olan Rus kraliçe ilk kez konuştu

Aşkı için tahtı bırakmıştı! Müslüman olan Rus kraliçe ilk kez konuştu

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA