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Yaşam

Beşiktaş ve F.Bahçe'de forma giymişti! Silahıyla dehşet saçtı! 1 kişi öldü

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açıp bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

DHA27 Eylül 2021 Pazartesi 13:23 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:48
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Edinilen bilgiye göre olay 19 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski futbolcu Sezer Öztürk ve beraberindekiler ile Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıktı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE FORMASI GİYEN ESKİ FUTBOLCU DEHŞET SAÇTI

Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Haydar Genç bacağından bıçaklandı. Oğlu Halil İbrahim Genç (24) ise silahla vurularak öldürüldü. Sezer Öztürk ve beraberindekiler BIOD2828 plakalı araç ile kaçtı. Aracın O.D.'ye ait olduğu anlaşıldı.

Kavgada ölen 2 çocuk babası Halil İbrahim Genç'in Nişantepe mezarlığına defnedildiği belirtildi. Öte yandan olay sonrası Sezer Öztürk ve yanındakilerin ateş açarak kaçmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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